Memurların yeni maaşı ne kadar oldu 2019?
Asgari ücret zammından sonra 2019 emekli maaşında yapılacak zam oranları da belli oldu. TÜİK, emekli zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 12.5 milyon emeklinin ocak zammı da belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 10.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 4+6.73 zam alacak. Peki memurların yeni maaşı ne kadar oldu? Hangi memur ne kadar maaş alacak?04 Ocak 2019 Cuma 12:26
Asgari ücret zammından sonra 2019 emekli maaşında yapılacak zam oranları da belli oldu. TÜİK, emekli zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 12.5 milyon emeklinin ocak zammı da belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 10.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 4+6.73 zam alacak. Peki memurların yeni maaşı ne kadar oldu? Hangi memur ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 20.3 ile Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 20.8'lik hedefin de altında kaldı. Emekli ve memurların zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 10.19 şeklinde oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 10.19 zam olarak yansıyacak. Böylece bütün SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocaktan itibaren temmuza kadar yüzde 10.19 artacak. Memur ve Emekli Sandığı Emeklileri ise bu oranlar sonrasında enflasyon farkı almaya hak kazandılar. Ocakta yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar ve emekli memurlar yüzde 6.73'lük enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Bu yıl emekli olacak memurların yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 10.7 artırımlı olarak ödenecek.
Memurların 2019 yılına ilişkin yeni zamlı maaşları şöyle oldu:
Genel müdür 1/4 11.690 TL
Şube müdürü (üniversite) 1/4 6.146 TL
Memur (universite) 9/1 3.786 TL
Öğretmen 1/4 4.737 TL
Kaymakam (1. Sınıf) 1/4 10.722 TL
Başkomiser 3/1 6.142 TL
Polis memuru 8/1 5.375 TL
Uzman doktor 1/4 7.308
Mühendis 1/4 6.274 TL
Profesör 1/4 10.100 TL
Vaiz 1/4 4.924 TL
Avukat 1/4 5.990 TL
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