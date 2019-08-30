Memurlara yapılan zam sonrası milletvekillerin maaşı da belli oldu

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren hükümet-sendika zam görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, hakem kurulu devreye girmiş ve 3 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu yıllarda enflasyon farkı oluşursa bu da zamma yansıyacak.

Milletvekillerinin maaşı 24 bin TL

YeniÇağ'daki habere göre, memur zammıyla birlikte zamlı milletvekili maaşları da belli oldu. Buna göre 2019 yılında 23 bin 530 lira maaş alan vekiller yüzde 4 zamla birlikte 24 bin 471 lira maaş alacak.