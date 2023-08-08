  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Memurlara müjdeli haber!
Ekonomi

Memurlara müjdeli haber!

Yeniakit Publisher
2023-08-08 09:24:00 -
Memurlara müjdeli haber!

Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanması için çalışmalar devam ediyor.

Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanması için çalışmalar devam ediyor.

Birinci derecedeki memurların tümünün 3600 ek göstergeden yararlanması hedefleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni çalışmalar yolda...

Sürece ilişkin tüm detaylar etraflıca değerlendiriliyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

Memuriyet derecelerini ise birçok faktörün etkilediğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Memurun çalıştığı kurum sınıfı ve özellikle eğitim durumunun birinci dereye etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla üniversite mezunlarının gerekli hizmet yılını doldurdukları takdirde zaten birinci dereceye hak kazandıklarını söyleyebiliriz."

TRT HABER

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

[email protected]

olur tüm hazineyi size versinler,özellikle okul sekreteri çok önemli onlara 80 bin gösterge vermeleri lazım

ömer

adam hiç bir şey okumasın ama 3600 alsın. okuyanı da aptal yerine koysunlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23