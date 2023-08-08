Memurlara müjdeli haber!

Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanması için çalışmalar devam ediyor.

Birinci derecedeki memurların tümünün 3600 ek göstergeden yararlanması hedefleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni çalışmalar yolda...

Sürece ilişkin tüm detaylar etraflıca değerlendiriliyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

Memuriyet derecelerini ise birçok faktörün etkilediğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı:

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"Memurun çalıştığı kurum sınıfı ve özellikle eğitim durumunun birinci dereye etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla üniversite mezunlarının gerekli hizmet yılını doldurdukları takdirde zaten birinci dereceye hak kazandıklarını söyleyebiliriz."

TRT HABER