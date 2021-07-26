Memurlar toplu sözleşme zammı ne kadar alacak? 2022-2023 toplu sözleşme memur zammı
Son dakika… Kamuda çalışan binlerce memur toplu sözleşme zammına odaklandı. Memur temsilcileri ile hükümet arasında sıkı pazarlıkların yapıldığı 2021 toplu sözleşme memur zammında memur tarafının zam talebe açıklandı. Peki memurlar ne kadar toplu sözleşme zammı istiyor? Memura ne kadar toplu sözleşme zammı var?
Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti. Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
700 binden fazla kamu işçisinin maaşına yapılacak zammı belirlemek için süren görüşmelerde hükümet, maaşı brüt 3577 TL - 4 bin TL arasında alanlara 60 TL, maaşı brüt 3577 - 3750 TL arasında maaş alanlara ise 100 TL zam yapılmasını teklif etmişti. Ayrıca maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında ilk 6 ay için yüzde 9 zam önerisi de yer aldı. Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar hükümetin zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımız 3577-3750 lira ücret alanlara 100 lira, 3750-4000 liraya kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen zam teklif etti" dedi.