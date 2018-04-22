Memurlar lojmanlardan nasıl ev alabilecek?

YENİ AKİT / ANKARA

Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre lojman satışı için kararı, lojmanın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşu verecek. Kurumun vereceği karar üzerine lojman satışa çıkarılabilecek ya da kamu kurumuna bağlı olarak bulunmaya devam edecek. Bir kamu kurumu, lojmanı satmaya karar verdiğinde, Milli Emlak Otomasyon Sistemi’ne bilgiler işlenecek.

ÖNCELİK, LOJMANDA OTURANLARA AİT

İhaleyle yapılacak satışlarda bu işlemleri Maliye Bakanlığı yapacak. Maliye Bakanlığı onay verdiği takdirde satışı, bulunulan ilin valiliği sürdürecek. Milli Emlak Genel Tebliği’nde, memurlara lojman satışı da yer aldı. Buna göre daha önce açıklandığı ve kanuna eklendiği şekilde, lojmanda oturmakta olan memurun önceliği olacak. Memurlar bu haktan kat mülkiyeti olan lojmanlarda yararlanabilecek.

BİR MEMUR NASIL LOJMAN ALABİLECEK!

Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar hariç, satışa konu 50 bin lojman bulunuyor. Bu lojmanların satışının, kamu kurumlarının yapacağı çalışmalar çerçevesinde, öncelikli olarak içinde oturan memurların talebi üzerine yapılacağı ifade ediliyor. Talep üzerine ihaleye çıkılacağı ve oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alım hakkının ilk olarak memura verileceği belirtiliyor.

YÜZDE 25’İ PEŞİN, 48 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI

Memur, ihale sonucunda oluşan fiyat üzerinden, ‘Bu konutu ben alacağım’ derse, peşin ödemede ortaya çıkan fiyatın yüzde 10 altından konutu alabilecek. Eğer memur, taksitle ödemek isterse yüzde 25’i peşin, 48 aya kadar taksitle alabilecek. Ayrıca memurlar, bu satışlar için banka kredisi de kullanabilecek.