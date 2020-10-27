Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği yeni maaşları belli oluyor. Memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde 3 zam gerçekleştirilecek.

Memura ne kadar zam yapılacak?

Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.

Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, 2021 Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3.719 liradan 3.849 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.912 liraya yükselecek.