Maaşlar ne kadar olacak? Temmuz 2021 emekli maaşlarına ne kadar zam var? Memur maaşları temmuz enflasyon farkı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE mayıs ayında yüzde 0,89 artarken yıllık bazda TÜFE yüzde 16,59 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti. Peki memur emekli temmuz zammı 2021 ne kadar? Memur emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Memur emekli temmuz zam farkı kaç para?

Memura ne kadar temmuz zammı olacak?

Emekli temmuz enflasyon zammı 2021 haberi. Beklenti anketine paralel mayıs enflasyonu sonrasında memur ve emeklisi yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyonun yüzde 1.73’e ulaşması durumunda fark yüzde 4.28’e çıkacak.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon yüzde 6,38 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 5 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 3,38 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Memurların alacağı zamdan daha fazla enflasyon farkı oluşmuş durumda. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

Haziranda enflasyon sıfır dahi çıksa bu durumda temmuzda maaşlara yüzde 3’lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için yüzde 6.80-7.28 civarında zam almış olacak. Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs’ta hesaba yatttı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz’da başlıyor.

Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.