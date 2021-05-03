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Ekonomi Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek | 2021 Temmuz memur zam oranı ne kadar?
Ekonomi

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek | 2021 Temmuz memur zam oranı ne kadar?

Memur zammı ne kadar olacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Hal böyle olunca hem memurlar hem de emekliler temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar? Temmuz ayı memur maaş zammı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 11:52:00 -
Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek | 2021 Temmuz memur zam oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti. TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi. Peki, memur zammı ne kadar?

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek | 2021 Temmuz memur zam oranı ne kadar?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayında yapılacak zam oranı araştırılmaya başlandı.  Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. Yılın ilk üç ayında enflasyon yüzde 3,70 oldu. TÜFE ise yüzde 5,45 oldu. Bilindiği gibi memur ve emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Mayıs ve haziran aylarında enflasyon yüzde 3'ü geçerse, aşılan miktarda zam yapılacak.

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