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Ekonomi Memur zammı son dakika | Memur zammı ne kadar oldu?
Ekonomi

Memur zammı son dakika | Memur zammı ne kadar oldu?

Memur zammı | 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerindeydi. Konu hakkında merakla beklenen açıklama geldi. Peki, memur zammı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 16:18:00 -
Memur zammı son dakika | Memur zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Peki, memur zammı ne kadar oldu?

Memur zammı son dakika | Memur zammı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.

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