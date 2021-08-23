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Ekonomi Memur zammı | Memur emekli maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

Memur zammı | Memur emekli maaşları ne kadar oldu?

Memur zammı son durum | Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam pazarlığında sona gelindi. Peki, memur zam oranı ne oldu? Memur zammı açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 11:44:00 -
Memur zammı | Memur emekli maaşları ne kadar oldu?

2 Ağustos’ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç 22 Ağustos’ta sona erdi. Memur ve memur emeklileri zam oranının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, memur zammı ne oldu?

Memur zammı | Memur emekli maaşları ne kadar oldu?

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında hafta sonu süren görüşmelerde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin talepler son kez değerlendirilip, sözleşmenin en kritik ayağı olan maaş artışları da müzakere edildi.

Taraflar arasında birçok konuda büyük ölçüde uzlaşının sağlandığı öğrenilirken, sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dün yapılan paylaşımda, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunun 14.30'da açıklanacağı duyurulmuştu.

Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Hükümet ise ilk resmi teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları önermişti.

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