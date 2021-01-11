  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Memur zamlı maaşı ne kadar oldu? Hemşire, polis, öğretmen maaşı ne kadar?
Ekonomi

Memur zamlı maaşı ne kadar oldu? Hemşire, polis, öğretmen maaşı ne kadar?

Memur maaşları, ocak ayında yapılan zam sonucu merak ediliyor. 2020 yılına ilişkin enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte kamu memurlarının alacağı da zamlı maaş belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, memurlar maaşlarına toplamda yüzde 7,33 oranında zam alacak. Peki memur zamlı maaşları ne kadar oldu? Hemşireler ne kadar maaş alacak? İşte hemşire, polis, öğretmen memur zamlı maaşları.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 11:51:00 -
Memur zamlı maaşı ne kadar oldu? Hemşire, polis, öğretmen maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı. Peki memur maaşları hemşire, polis, öğretmen zamlı maaşları ne kadar oldu?

Memur zamlı maaşları ne kadar oldu?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Hemşire maaşları ne kadar?

Hemşire olarak kamuda çalışanlar 2021 Ocak zammıyla birlikte maaşları 5 bin 893 TL oldu. Hemşireler zam gelmeden önce 5 bin 447 TL maaş alıyorlardı.

Polis maaşları ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları da 6 bin 369 TL maaş alıyorlardı. Ocak zammıyla birlikte polislerin maaşları d 6 bin 883 TL oldu.

Öğretmen maaşları ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmenin maaşı da Ocak 2021 zammı sonrası netlik kazandı. Buna göre öğretmen maaşı 6 bin 74 TL oldu.

Memur maaşları! 2021 memur zamlı maaşları

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan
Teknoloji

WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan "yerli uygulama" hamlesi

WhatsApp'ın büyük tepki toplayan kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, anlık m..
MHP'li Akçay'dan çok sert Boğaziçi açıklaması: Kaosla iktidar hayali kuranlar bunun bedelini ağır öder
Siyaset

MHP'li Akçay'dan çok sert Boğaziçi açıklaması: Kaosla iktidar hayali kuranlar bunun bedelini ağır öder

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamalarına sert ifadelerle tepki göster..
Osman Ünlü Hoca'dan anne ve babalara 'rızık' uyarısı: Çocuklarınızı felakete sürüklemeyin
İSLAM

Osman Ünlü Hoca'dan anne ve babalara 'rızık' uyarısı: Çocuklarınızı felakete sürüklemeyin

Osman Ünlü Hoca rızık konusunda önemli açıklamalar yaparak anne ve babalara önemli uyarılar yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay