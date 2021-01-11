Memur zamlı maaşı ne kadar oldu? Hemşire, polis, öğretmen maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı. Peki memur maaşları hemşire, polis, öğretmen zamlı maaşları ne kadar oldu?

Memur zamlı maaşları ne kadar oldu?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Hemşire maaşları ne kadar?

Hemşire olarak kamuda çalışanlar 2021 Ocak zammıyla birlikte maaşları 5 bin 893 TL oldu. Hemşireler zam gelmeden önce 5 bin 447 TL maaş alıyorlardı.

Polis maaşları ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları da 6 bin 369 TL maaş alıyorlardı. Ocak zammıyla birlikte polislerin maaşları d 6 bin 883 TL oldu.

Öğretmen maaşları ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmenin maaşı da Ocak 2021 zammı sonrası netlik kazandı. Buna göre öğretmen maaşı 6 bin 74 TL oldu.

Memur maaşları! 2021 memur zamlı maaşları