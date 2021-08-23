2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Peki, memur zammı ne kadar oldu?

Memur zam oranı | Memur emekli zammı belli oldu mu son durum?

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç 22 Ağustos gece geç saatlere kadar sürdü. Tarafların anlaştığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün 14.30'da açıklama yapması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre; ek ödeme ve diğer ödemelerle birlikte alınan zammın yüzde 19’lara yaklaştığı belirtildi. Gelen haberlere göre seyyanen zam değil, oransal zamlar üzerinden görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği 22 Ağustos akşamı itibarıyla sona erdi.

Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı 31 Ağustos’a kadar açıklayacak.