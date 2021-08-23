Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

Hükümet ile memur sendikaları arasında 2 Ağustos'tan bu yana devam eden 2022-2023 yılına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı. Anlaşılan başlıklar arasında 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C'lilere ek ödeme bulunuyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satış başları:

Toplu pazarlık yapmak kolay bir iş değil. Belli bir ölçüde uzlaşmayla buraya geldik. Teşekkür ediyorum. Tüm sayın genel başkanların katkısı oldu. Bazı konular tamamlanamadı. Tamamlanmamış hususlar var. Akşama kadar tamamlanır. İmzalanır. Biz genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.

Sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmemiz lazım. Sağlık-Sen başkanı da aramızda. Burada devletimizin mücadelesi maddi kıstaslarla ölçülmeyecek konudur. Başta sayın bakanlarımız olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

Akdeniz'de Ege'de güneyimizde aynı şey var. Tüm bölgemiz adeta küresel güçler tarafından yeniden haritaları çizilmek istenen bir operasyon karşısında. Türkiye kendi gücüyle bu operasyonlara cevap vermektedir.

Türk ekonomisi yüzde 7 büyüdü, yıl sonu itibariyle yüzde 9 büyüme içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Başka birçok göstergeden bahsetmem mümkün. Türkiye'nin ekonomik gücünün yanı sıra toplumsal bir gücü var. En yoksulundan orta hallisine kadar hizmet verdiği alanlar vardır. Eğitim, sağlık ücretsizdir. Sosyal devlet gücümüzü ortaya koymaktadır.

Bunlar gurur duyulan hizmetlerdir. Ekonomik kalkınma dönemleri bazı sorunların ortaya çıktığı dönemlerdir. Türkiye ekonomisi 200 milyar dolarlık ihracat gücünü elde etmiştir. İnşallah geçeceğiz. Bir de yansımaları var. Yaşadığımız sorunların bedeli olarak düşünebiliriz. Enflasyon sorunu var.

Enflasyon altında yurttaşımızı kamu çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz. Biz de toplu sözleşme mekanizmasını değerlendirmek istedik. Hizmet kullanımında da aynı şeyi yaptık. Türkiye büyüyor. Enflasyona karşı çalışanlarını koruyor. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ'le toplu sözleşme yaptık. Bugün 2022-2023'ü kapsayan sözleşme yapacağız.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.