Memur ve emekliye yeni zam! Hükümetten memura son dakika sürprizi: Emekli memurlar net son dakika? Memura ek zam: ne kadar, kaç TL oldu, maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli maaşı zam oranı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için hesaplandı. Memur ve emeklilere yapılan zam oranı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile belirlendi. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30'luk zam sonrası SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye ulaştı. 2023 Ocak zammı sonrası emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Yeni maaşlarını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş, ''2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman hesaplara yatacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Yeni emekli zammı maaş tablosu ile hesaplama ekranı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.

Böylece refah payı ardından memur ve emekli maaşları yüzde 30 zam aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranın yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

Böylece 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük emekli maaşı tutarı 5.500 TL oldu.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

4687, 4197, 3335, 2906 TL MAAŞ ALAN EMEKLİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

4687, 4197, 3335, 2906 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı 3 Ocak itibarıyla açıklanan enflasyon oranının belli olmasının ardından netlik kazandı.

SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

(TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 4,687 6.093

SSK (2000 SONRASI) 2,906 3,778

BAĞ-KUR (ESNAF) 4,197 5,456

BAĞ-KUR (TARIM) 3,335 4,336

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı. Sabah'a göre:Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.