Memur ve emekliye ne kadar 3600 zammı gelecek? 3600 ek gösterge maaşlar ne kadar olur?

3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? 3600 ile memur maaşları ne kadar olur? Milyonlarca memur ve emeklinin yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur temsilcileri anlaşmaya vardı. 2022-2023 yılları arasındaki memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam ile memur ve emeklinin sosyal haklarının masaya yatırıldığı 6. toplu sözleşme görüşmelerine göre, memur ve emekliye yapılacak zam oranları da belli oldu.

2022’de Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre; en düşük devlet memuru maaşının 2 yıllık toplam artış oranı yüzde 31, 2 yıllık toplam artış miktarı ise 1352 TL oldu. En düşük devlet memuru maaşı 4 bin 348 TL’den 5 bin 700 TL’ye yükseldi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, "3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Bu tabi kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin inisiyatifindedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Memur ve emekliye ne kadar 3600 zammı gelecek?

3600 ek gösterge önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Yeni zamlı maaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte hesaplara yatırılacak. 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse enflasyon farkı da maaş zammına eklenecek. Ayrıca aile yardımı gibi ek ödemeler de zamlandığı için memurların alacağı ücretler artacak.

3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge kimlere verilecek? Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak. Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye girecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması memurların emekli aylıklarının ve ikramiyelerinin artması anlamına geliyor.