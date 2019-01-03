Memur ve emeklinin zam oranı 2019 son dakika belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca memur ve emeklilerin beklediği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte Memur ve emeklinin zam oranı 2019 son dakika belli olmuş oldu. TÜİK enflasyon verilerine göre, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, sözleşmeli ve memur emeklilerine 2019 emekliiler için % 3.5’lük zammı ilaveten % 6.77 enflasyon zammı yapılmış olundu.

2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? 2019 SSG, Bağ-Kur emekli zam oranında son durum. Emeklilerin gözü kulağı Ocak 2019 zammında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2019’da ne kadar zam alacağı son dakika olarak netleşmeye başlandı.

Emekli maaş zammını belirleyecek olan enflasyon açıklandı

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirlenmesinde etkili olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre aylık 0.40 azaldı. Beklendi ise, TÜFE'nin Aralık'ta vergi indirimlerinin etkisiyle aylık yüzde 0.23 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 20.5'e gerilemesi yönündeydi. Bugün açıklanan enflasyon verisi ile

Memur ve emeklilerin 2019 yılında ne kadar zam alacak?

TÜİK, 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu veriyle 2018 yılı enflasyonu yüzde 0,40 olurken, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri için yüzde 3,5'luk zamma ilave olarak 6,77 enflasyon zammı alacak. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla işçi emeklisinin yıllık maaş zammı yüzde 10.19, memur ve memur emeklisinin yıllık maaş zammı yüzde 10.69 oldu.

Kim ne kadar zam alacak? (SSK, Bağ-Kur, emekli memur)

SSK ve Bağ- Kur emeklileri için de 2019 yılı ilk 6 ayı için zam oranı yüzde 10,20 oldu. (Yüzde 3,5 + 6,74) Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.