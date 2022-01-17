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Gündem Memur ve emeklinin gözü TBMM'ye çevrildi
Gündem

Memur ve emeklinin gözü TBMM'ye çevrildi

TBMM, bu hafta memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek. Genel Kurul'da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve HDP Semra Güzel'in fezlekesi de görüşülecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 08:27:00 -
Memur ve emeklinin gözü TBMM'ye çevrildi

Haftalık mesaisine yarın başlayacak TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak.

Genel Kurul'da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlanması da öngörülüyor.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda da öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

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