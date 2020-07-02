Memur ve emeklinin gözü enflasyonda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00’da duyuracak. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1.36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4.57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4’lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Enflasyon farkı 15 Temmuz’da

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4’lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE’nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.57’den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplusözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE’nin, yüzde 0.70 artmasını öngörüyor.