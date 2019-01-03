Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

2.3 milyon emeklinin ve yüzbinlerce memurun merakla beklediği enflasyon rakamlarında son veri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre Aralık ayında enflasyon 0.40 azaldı. Yıllık enflasyon ise 20.30 oldu. Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Peki 2019 yılında memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar oldu?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 10,19 oldu.

En düşük emekli maaşı 1000 TL olacak

Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Yapılacak zam sonrası en düşük emekli maaşı bin lira olacak.

2019 memur maaşları ne kadar olacak?

Memurların maaşlarına yansıyacak zam son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyonun Aralık ayında da düşüş göstermesi ve memurlara yaklaşık yüzde 9-10 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Memurların zam oranları kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Ocak ayında kesinleşecek olan memur maaşlarına 218 TL ve 1182 TL arasında zam yapılacak.Buna göre Anadolu Ajansı’nın rakamları göz önüne alındığında en düşük aktif memur maaşı 3.133TL’den 3.341 TL’ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek.

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