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Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

TÜİK tarafından açıklanan 2018 enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19 oranında zam yapılacak. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:16
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

2.3 milyon emeklinin ve yüzbinlerce memurun merakla beklediği enflasyon rakamlarında son veri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre Aralık ayında enflasyon 0.40 azaldı. Yıllık enflasyon ise 20.30 oldu. Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Peki 2019 yılında memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar oldu?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 10,19 oldu.

En düşük emekli maaşı 1000 TL olacak

Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Yapılacak zam sonrası en düşük emekli maaşı bin lira olacak.

2019 memur maaşları ne kadar olacak?

Memurların maaşlarına yansıyacak zam son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyonun Aralık ayında da düşüş göstermesi ve memurlara yaklaşık yüzde 9-10 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Memurların zam oranları kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Ocak ayında kesinleşecek olan memur maaşlarına 218 TL ve 1182 TL arasında zam yapılacak.Buna göre Anadolu Ajansı’nın rakamları göz önüne alındığında en düşük aktif memur maaşı 3.133TL’den 3.341 TL’ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:16
  1. emekli zamları
  2. emekli zamları belli oldu mu
  3. emekliler ne kadar zam alacak
  4. emekli zammı

YORUM YAZ

  • ismailismail33 dk önce
    Hakkımı vermeyenler hem bu dünyada hem de ahirette çeksin inşallah.... helal etmiyorum
  • Doğan Doğan 35 dk önce
    Biraz fedakar olun neyinize yetmiyor neyi alamiyorsunuz sukredin yahu bunada şükür diyelim biraz.Durmak yok reisle devam diyoruz
  • Kenan Yördan Kenan Yördan 37 dk önce
    Çarşı pazarda gördüğümüz ne o zaman.
  • samisami50 dk önce
    Kepçe ile al,çay kaşığı ile ver...bozdur bozdur harca...yiyin gari...
  • ahmetahmet1 sa önce
    10 günden beri müjde müjde diyordunuz.... ne oldu...... iki aydır herkese baskı uygula fiyatları düşmüş gibi göster.... sonra bingo.... hadi klavye askerleri savunun bakalım açıklanan fiyatları....
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Artık gerçek enflasyonuda annenizin güzel bir yerine sokarsınız.Hırsız köpekler....Vatandaşın cebinden çalabilmek adına 50 takla atan Oç'ler daha yeni otoyol ve osmangazi köprüsüne %45 zam geldi.Bu zammın %10,2'sini annenize kalanıda size rektal yoldan temas etsin.

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