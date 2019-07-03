Memur ve emekli zammı son dakika belli oldu Memur ne kadar enflasyon farkı alacak?

Memur ve emeklilerin beklediği haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammı son dakika belli oldu. Peki memur ne kadar fark alacak? Memura yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak.

En düşük memurun maaşı ne kadar oldu?

Bu zamlarla en düşük memurun maaşı 3 bin 224 liradan 3 bin 417 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 297 liradan 2 bin 435 liraya yükselecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise sadece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranı kadar yani yüzde 5.01 zam alacaklar. Yeni zamların ardından en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 130 liradan bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 376 liradan bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 298 liradan bin 363 liraya çıkacak.