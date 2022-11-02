Memur ve emekli zammı belli oldu! İşte maaşlar

Milyonlarca memur ve emekli, 2022'nin bitmesine kısa bir süre kala gözlerini Ocak 2023'te yapılacak maaş zammına çevirdi. Maaşlara ne kadar zam gelecek sorusuna cevap aranırken, Merkez Bankası yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 65.2'ye yükseltti. İktidar çevrelerinde yüksek oranlı zamlar telaffuz edilmesine karşın Merkez Bankası tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri yılbaşında enflasyon farkı dahil yüzleri pek de güldürmeyecek gibi. İşte kalem kalem maş zamları...

Merkez Bankası tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri yılbaşında enflasyon farkı dahil yüzde 17.13 zam alacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine verilecek zam ise yüzde 16.05'te kalacak.

Emekliler arasında 1.1 puan zam farkı

Enflasyon tahmini gerçek olursa, memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında 1.1 puanlık bir zam farkı oluşacak. Memur emeklileriyle işçi emeklileri arasındaki 1.1 puanlık önemli zam farkı, memur emeklilerine sendika zammı uygulanmasından kaynaklanıyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminin tutması, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde tüketici enflasyonundaki artışın yüzde 16.05 olacağı anlamına geliyor. Memur ve memur emeklilerine geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 7 zam verildiği için yılın sonunda 8.46 puanlık enflasyon farkı oluşacak.

Memur ve emeklilerine yılbaşında yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Böylece memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına toplamda yüzde 17.13 oranında zam yapılacak.

En düşük memur 10 bin TL'yi göremeyecek

Yüzde 17.13'lük zam, seçim nedeniyle yılbaşında yüklü bir zam bekleyen memur ve emeklileri için büyük hayal kırıklığı olacak. Yılbaşında ilave zam yapılmaması halinde en düşük dereceli memurun maaşı 8 bin 462 liradan 9 bin 912 liraya çıkacak.

Ancak 10 bin liralık sınırın yine altında kalacak. İmam hatip maaşı ise 10 bin 845 liraya yükselecek. Polis maaşı da 14 bin 463 lirayı görecek.

Ek zam yapılmazsa yoksulluk artacak

İşçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin zammı ise enflasyon farkı ödenmemesi ve gerçekleşen enflasyon dışında önden yüklemeli sendika zammı yapılmaması nedeniyle 1.1 puan daha aşağıda kalacak. Dolayısıyla bu emeklilerin aylıklarına yılbaşında yapılacak zam oranı yüzde 16.05'te kalacak.

En düşük emekli aylığı 4 bin 62 lirada kalacak

Bu durumda Hazine desteğiyle birlikte halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 562 lira artarak 4 bin 62 lirada kalacak. Seçime dönük ilave zam yapılmaması halinde milyonlarca çalışan ve emeklinin yoksulluğu daha da artacak.