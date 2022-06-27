Memur temmuz maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Haziran ayının ikinci kabine toplantısı 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlardan bayram tatiline kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Memur maaşları bu ay erken mi yatacak?
Memurlar temmuz ayı maaşlarının zamlı olarak ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Konu hakkında kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.
Memur temmuz maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarına yönelik konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir” dedi.