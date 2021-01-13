Memur seyyanen zam ne kadar? Memura seyyanen zam var mı?

Memur-Sen yönetimi, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti. Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edildi. Kabulde, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğüne dikkati çekerek seyyanen zam beklentilerini Bakan Elvan'a ileten Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Açıklanan yüzde 14,6'lık enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19'u gördü. Vergilere bakıyoruz yüzde 9,11 arttı. Asgari ücret ise yüzde 21,56 oranında artırıldı.

Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz." Kabulde, kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi. Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır."

En düşük memur maaşı ne kadar?

aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.