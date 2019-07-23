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Memur-Sen’den sözleşme uyarısı

Türkiye’nin gelişen ve büyüyen ekonomisine ilişkin çerçeveyi kamu görevlilerine ilişkin toplu pazarlık masasına aktarması gerektiğine vurgu yapıldığı Memur-Sen 30’uncu İl Temsilcileri Toplantısı’nın sonuç bildirisi açıklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:26
Memur-Sen’den sözleşme uyarısı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Memur-Sen 30’uncu İl Temsilcileri Toplantısı’nın sonuç bildirisi açıklandı. 5. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıklarının değerlendirildiği ve izlenecek yol haritasının konuşulduğu 30. İl Temsilcileri Toplantısı’nın sonuç bildirisinde çalışma hayatına ilişkin önemli taleplere yer verildi. Türkiye’nin gelişen ve büyüyen ekonomisine ilişkin çerçeveyi kamu görevlilerine ilişkin toplu pazarlık masasına aktarması gerektiğine vurgu yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi; “Kamu görevlileri ek göstergeden gelir vergisine, kılık-kıyafet özgürlüğünden kapsayıcı sosyal güvenliğe, her konuda haklı beklentilerinin karşılanmasını, tekliflerinin kamu işvereni nezdinde karşılık bulmasını beklemekte, istemekte ve hak etmektedir. Yeni Türkiye toplusözleşmeye yazılacak yeni haklarla, toplusözleşmede yer alacak büyük sorunları çözmeye muktedirdir. Kazanımlarla, güçlü Türkiye yasakları sona erdiren fırsatları büyüten toplu sözleşme hükümleriyle 5. Dönem Toplu Sözleşme hükmü olarak karşımıza çıkmalıdır.

“NATO’ya mahkûm değiliz”

S-400 Hava Savunma Sistemi hakkında değerlendirmelerin de yer aldığı sonuç bildirisinde, şunlar vurgulandı: “Türkiye her ülkenin dost ve müttefik görmek isteyeceği kadar büyük, düşmanlığından çekineceği kadar güçlü, işbirliği yapmaya hevesli olacağı kadar değerli bir ülkedir. Türkiye’nin, bugünkü değişim ve dönüşüm hesaplarının önemli aktörlerinden birisi S-400 alımı süreci ve Doğu Akdeniz’de atılan kararlı adımlardır. Atılan bu adımlar Türkiye’nin bağımsız politikalar üretme kapasitesini göstermektedir. Akdeniz’de Türkiye’nin petrol ve doğalgaz sondajı yapması, birilerinin de bundan rahatsız olması ‘hiçbir şey  eskisi gibi değil’ cümlesinin uluslararası ilişkilerdeki somut görüntüsüdür. S-400 konusu her şeyden önce NATO’ya mahkûm olmadığımızın göstergesidir.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:26
  1. Ankara
  2. Memur-Sen
  3. 5. Dönem Toplu Sözleşme
  4. 30. İl Temsilcileri Toplantısı
  5. S-400 Hava Savunma Sistemi
  6. Doğu Akdeniz
  7. NATO

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