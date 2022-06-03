Memur-Sen'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı

YENİ AKİT/ANKARA

Mardin'de eğitimcilere açılan soruşturmaların usule uygun olmadığı ve bu süreçte iki öğretmenin vefat ettiğine dair açıklama yapan Mardin Eğitim-Bir-Sen Şubesi'nin açıklamasından sonra Memur-sen Genel Başkanı Ali Yalçın MEB'e çağrı yaparak; "İtibar suikastine engel olun" dedi.

"Kaç Can’dan daha vazgeçeceğiz?"

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden soruşturmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Kaç Can’dan daha Geçersek Bu Soruşturma Neticelenir

Dün Siraç Badur hocam can verdi, bugün Hüseyin Akdağ hocamızı toprağa verdik.



20 Haziran 2020 yılında Mardin ilimizde yapılan okul ve İl hizmet binasının yapımıyla ilgili başlatılan soruşturmalar, maalesef alelacele ve teknik bilgi gerektiren inşaat birimine vukufiyeti olmayan iki müfettiş tarafından yapıldı.



Kendi içinde bile çelişkiler barındıran soruşturma raporunun bir sayfasında bilirkişi tarafından varsa kamu zararının tespit edilmesi fikri, sonraki sayfalarında ilgili kişilere zimmet çıkarmaya ve ceza verilmesine dönüşebiliyor?



Bakanlık müfettişlerinin inşaat yapım işleri ile ilgili kamu zararını bilgi ve belgeye dayanmadan ve herhangi bir teknik alt yapıya sahip olmadan zanlarla oluşturularak yansıtılması hiç bir vicdana ve akla sığmamaktadır.



Sayfaları arasında bile tutarlılığı olmayan bir soruşturma raporuna istinaden verilen ve verilmesi düşünülen cezalar, yıllarca devletin çeşitli kadrolarında çalışmış 20-30 yılını Mardin’in eğitimine adamış insanları töhmet altında bırakmış, kamuoyunda itibar suikastına uğratmıştır.



Aynı soruşturma kapsamında verilen haksız cezalara dayanamayan yürekler bir bir can vermeye başladı. Arkalarında kimsesiz yetimler, gözü yaşlı eşler bıraktı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Siraç Badur kardeşimiz, 16 Mart’ta beyin kanaması geçirmiş, tüm tıbbi çabalara rağmen 20 Mart günü hayatını kaybetmişti. İlgili dosya ile ilgili merhum Siraç Badur kardeşimize verilen disiplin cezası, İl Disiplin komisyonu tarafından kaldırılmasına rağmen, aynı gün birilerinin talimatıyla dosya komisyona geri gönderilip talimatla tekrar ceza verilmiştir.

Bugünde birkaç gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden İl Milli Eğitim Eski Müdür yardımcımız Hüseyin Akdağ kardeşimizi elim bir şekilde toprağa verdik. (Kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz)

Şimdi kamuoyuna soruyoruz?

Bu eğitim çalışanı arkadaşlarımızın kaç tanesi daha canından olursa bu soruşturmalar neticelendirilecek?



Mardin Şubesi olarak, şehrimizin devlet erkânına, siyasi partilere sesleniyoruz. Bir dosya ile canları aynı kefelere koymayınız. Gelin bir olunuz, daha fazla can gitmesin, daha fazla yetim kalmasın. Bu dosyanın varsa gerçek sorumluları bir an önce tespit edilsin.

"GENEL BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA"

Memur-sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın paylaşımı ise şöyle:

"MEB, bu konuyu hiç vakit geçirmeden tekrar incelemeli, dürüst insanların töhmet altında bırakılmasına ve itibar suikastine engel olmalıdır.

Adalet tesis edilmeli, haksızlığın önüne geçilmelidir.

Hocalarımıza Allah’tan rahmet,acılı ailelere ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum."