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Gündem Memur-Sen ve Hak-İş’ten Filistin'e destek mitingi
Gündem

Memur-Sen ve Hak-İş’ten Filistin'e destek mitingi

Yeniakit Publisher
2023-10-11 16:28:00 - 2023-10-11 16:28:30

Ankara'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) öncülüğünde bir araya gelen bazı vakıf ve dernekler, Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi.

Memur-Sen, HAK-İŞ, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Memur-Sen Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılara tepki için bir miting düzenleneceği duyurularak, mitinge tüm vatandaşlar davet edildi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze’de halkın insani şartlardan uzak bir yaşantı sürdüğünü dile getirerek, “Gazze’de yıkım, ölüm, vahşet, katliam var. Gazze’de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze’de sadece vahşi bir soykırım var. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım uyguluyor. Kendi vatanında mülteci durumuna düşürülmüş olan Filistin halkı, 75 yıldır zulüm altında inliyor. Varlığını korumaya çalışan, soykırıma direnen onurlu ve mazlum Filistin halkı maalesef işgali destekleyen emperyalist güçler tarafından terörist olarak damgalanıyor” diye konuştu.

“Yaşananların tek sorumlusu Mescid-i Aksa'ya defalarca alçakça saldırılar düzenleyenlerdir”

İsrail’in Filistin’i açlığa, ölüme, zulme, soykırıma mahkum ettiğini söyleyen Yalçın, “İsrail, 16 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze’de sivil yerleşim yerlerini aralıksız bombalayarak kelimenin tam anlamıyla soykırım gerçekleştiriyor. Bütün dünya biliyor ve görüyor ki, bugün yaşananların tek sorumlusu Filistin’i işgal eden, on binlerce kişiyi katleden, milyonlarca kişiyi sürgün eden, Mescid-i Aksa'ya defalarca alçakça saldırılar düzenleyenlerdir. Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz” ifadelerini kullandı.

“Gazze’de vahşete ve soykırıma dur demek için mitingimize katılmaya çağırıyoruz”

Yalçın, şu şekilde devam etti:

“Gazze’de bütün dünyanın sessiz bakışları arasında yaşanan vahşete ve soykırıma dur demek, onurlu ve mazlum Filistinli kardeşlerimize destek olmak, Filistin halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırmak ve siyonist rejimi lanetlemek için 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Anıtpark’ta düzenleyeceğimiz ‘Soykırıma Hayır, Filistin’e Destek, Siyonizme Lanet Mitingi'ne katılmaya çağırıyoruz.”
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“Ülkemizde bu katliamların arka planında kim var tartışmalarının ötesine geçmemiz gerekiyor”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, Filistin ile İsrail arasında yaşanan olayların kısa sürede sonuçlanacağını umut ettiğini belirterek, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu katliamların, saldırıların arka planında kim var tartışmalarının ötesine bizim geçmemiz gerekiyor. Ortada bir katliam var. Kendi toprakları yaklaşık 75 yıl önce işgal edilmiş, topraklarından ayrılmak zorunda kalan, kendi topraklarında mülteci konumuna düşmüş Filistinliler, büyük bir cezaevine dönüştürülmüş Gazze’de her türlü insan haklarından uzak bir şekilde yaşama tutunmaya çalışıyor. Kardeşlerimizin ‘yardımına nasıl koşacağız, ne yapacağızı öne çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

"İnşallah Anıtpark’taki mitingimize Ankaralılar yeterinde ilgi gösterir”

Arslan, uluslararası toplumu bu konuda ikna etmek, kamuoyu oluşturmak ve insani yardımların en kısa zamanda Gazze’ye ulaşmasını sağlamak için diplomatik bir çalışmanın dışında sivil toplum örgütleri olarak da dünyaya ve Türkiye'deki sorumlu kişilere daha fazla inisiyatif almaları için çağrıda bulunmaları gerektiğini vurgulayarak, “Bu mitingimizi bu mücadelenin bir başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. İnşallah Anıtpark’taki mitingimize Ankaralılar ve buradaki sivil toplum örgütlerimiz yeterince ilgi gösterirler ve buradan vereceğimiz mesajlar Gazzeli kardeşlerimize yeni bir umut oluşturur” ifadelerini kullandı.

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