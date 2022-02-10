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Aktüel Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın: Uluslararası kamuoyu sessiz kalmamalı
Aktüel

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın: Uluslararası kamuoyu sessiz kalmamalı

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın uluslararası kamuoyuna Hindistan'da Müslümanlara karşı uygulanan saldırılara ilişkin çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:35:00 -
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın: Uluslararası kamuoyu sessiz kalmamalı

YENİ AKİT  ANKARA

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın uluslararası kamuoyuna Hindistan'da Müslümanlara karşı uygulanan saldırılara ilişkin çağrıda bulundu. Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu görüntü Hindistan’da Müslümanlara yönelik soykırım çağrılarının devamı mıdır? Uluslararası kamuoyu bu tehditlere, zulümlere sessiz kalmamalıdır. Aşırılıkçı Hindu milliyetçiliğini köpürterek Müslümanların canına, kadınların iffetine tasalluta asla müsade edilmemelidir" dedi.

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