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Memur-Sen: Herkese kadro

Memur-Sen Konfederasyonu, gerçekleştirdiği ‘Kamuda Sözleşmeliliğe Son’ şurasının sonuç bildirgesini açıkladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:47
Memur-Sen: Herkese kadro

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Memur-Sen Konfederasyonu, ‘Kamuda Sözleşmeliliğe Son’ şurası gerçekleştirdi. Şuranın sonunda sonuç bildirgesinde, “Demokratik sosyal hukuk devleti niteliğinin önemsendiğini ve öncelendiğini kamu personel sistemi tarafında hem vurgulamanın hem de ispatlamanın en kolay ve kesin yolu; kamuda istihdam politikasının kadrolu ve güvenceli istihdam olarak benimsenmesi ve sözleşmeli personel rejiminin oldukça istisnai hallerde ve sınırlı sayıda uygulanması kararının deklaresidir” denildi. Şura ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Türkiye, kamu hizmetlerini bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek kadar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini karşılayacak ekonomik yeterliliğe sahip bir ülkedir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:47
  1. Ankara
  2. Memur-Sen Konfederasyonu
  3. Kamuda Sözleşmeliliğe Son
  4. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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