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Gündem Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki! “Öğretmenlere yönelik husumetten kaynaklanıyor”
Gündem

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki! “Öğretmenlere yönelik husumetten kaynaklanıyor”

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Nagehan Alçı’nın “Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duymadık bugüne kadar” ifadelerini kullanarak öğretmenleri hedef göstermesine, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:04:00 -
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki! “Öğretmenlere yönelik husumetten kaynaklanıyor”

 Yeni Akit/Ankara 

Eğitime haziran ayına kadar uzaktan devam edilmesi kararını eleştiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar. Onun yerine açılan sınıfları okutanlar 'Bu haksızlık' diye feryat ediyorlar” ifadelerini kullanması tepkiyle karşılandı. Alçı’ya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın da konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Eğitimi kimin yönettiğini bilmiyor

Öğretmenleri suçlayarak eğitimin uzaktan devam edecek olmasını eleştiren Alçı’ya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap veren Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, “Okulların açılmamasını öğretmenlere bağlamak ya eğitimi kimin yönettiğini bilmemekten ya da öğretmenlere yönelik husumetten kaynaklanıyor. Eğitimciler acil aşılanma bitsin, eğitim yüz yüze devam etsin istiyor. Öğrenmek isterseniz bunlar sitemizde ve raporlarımızda mevcut” ifadelerini kullandı.

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