Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan Erdoğan’a teşekkür

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, il ziyaretleri kapsamında Manisa'da teşkilatla bir araya geldi. Manisa İl Temsilciliğinin düzenlediği programında üyelere seslenen Yalçın, 4688 sayılı kanunun değişmesi için toplu sözleşme sürecinde olduğu gibi hep birlikte büyük bir mücadele örneği ortaya koymaları gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen görüşmeye değinen Ali Yalçın, “Cumhurbaşkanı’na toplu sözleşme sürecinde çözüme yönelik gösterdiği irade ve olumlu yaklaşımları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımız 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunun çözümü için gerekli talimatları vermiştir. Sürecin bu aşamadan sonra daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. 3600 Ek Göstergenin Teklifi ve Toplu Sözleşme Kararı Memur-Sen’e aittir. Vaadi Sayın Cumhurbaşkanımıza ait olduğu gibi komisyon çalışmasını tamamladığımızda icraatı da Cumhurbaşkanına ait olacaktır. Her Toplu Sözleşmeye taşıdığımız ek gösterge konusu artık karara dönüşmüştür" diye konuştu.

4688 kesinlikle değişmeli

Yalçın, elde edilen kazanımların yanı sıra toplu sözleşme sürecinin çerçevesini çizen 4688 sayılı kanunun uzun süredir yetersiz kaldığının altını çizerek, “Artık önümüzde yeni bir hedef var. O da toplu sözleşme sürecini aksatan, masada bir dengesizlik oluşturan 4688 sayılı kanunun değişmesidir. Bu yasa toplu sözleşme sürecinin sınırlarını belirlerken önümüze çeşitli sorunlar çıkarıyor ve süreci daha karmaşık bir hale getiriyor. İşçi toplu sözleşmeleriyle karşılaştırıldığında bizim toplu sözleşmemiz gerek süre, gerek hakemin yapısı gerekse masadaki temsil düzeni bakımından birçok dezavantaj barındırıyor. İşçi toplu sözleşmesinde gösterilen hassasiyetin memurlar için de gösterilmesi için 10 yıldır mücadele ediyoruz ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz Örgütlü gücümüzle bundan sonra enerjimizin büyük bir kısmını masayı kısıtlayan 4688 yasasını değiştirmek için mücadelemizde kullanacağız” ifadelerine yer verdi.