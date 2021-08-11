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Aktüel MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın toplu iş sözleşmesi mesajı
Aktüel

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın toplu iş sözleşmesi mesajı

MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş, Hak-İş ile Kamu İşvereni arasında uzlaşmaya varılması ve toplu iş sözleşmesi imzalanması hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 19:22:00 -
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın toplu iş sözleşmesi mesajı

yeniakit.com.tr

MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş, Hak-İş ile Kamu İşvereni arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmasını olumlu karşıladığını ifade etti.

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş/Hak-İş ile Kamu İşvereni arasında uzlaşmaya varılması ve toplu iş sözleşmesi imzalanmasını olumlu buluyor, toplu iş sözleşmesinin hayırlar ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kamu işçileri toplu pazarlığında imzayla sonuçlanma durumunun; Kamu Görevlileri 6.Dönem Toplu Sözleşme sonucunda da gerçekleşmesini umuyor, Kamu İşvereninden uzlaşma ve imza temelli yaklaşımını sürdürme iradesini yarın sunacağı teklifle ortaya koymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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