MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın toplu iş sözleşmesi mesajı
MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş, Hak-İş ile Kamu İşvereni arasında uzlaşmaya varılması ve toplu iş sözleşmesi imzalanması hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş, Hak-İş ile Kamu İşvereni arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmasını olumlu karşıladığını ifade etti.
Ali Yalçın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş/Hak-İş ile Kamu İşvereni arasında uzlaşmaya varılması ve toplu iş sözleşmesi imzalanmasını olumlu buluyor, toplu iş sözleşmesinin hayırlar ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kamu işçileri toplu pazarlığında imzayla sonuçlanma durumunun; Kamu Görevlileri 6.Dönem Toplu Sözleşme sonucunda da gerçekleşmesini umuyor, Kamu İşvereninden uzlaşma ve imza temelli yaklaşımını sürdürme iradesini yarın sunacağı teklifle ortaya koymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.