Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları da açıkladı. Temmuz ayına yaklaşırken memur maaşı zammı ve emekli maaşı zammı detayları gündemde yer alıyor. Peki temmuz memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak 2021? İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günler mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler zam oranlarına çevrildi. TÜİK’in verilerine göre, mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı.

Memur ne kadar zam alacak?

Memur maaş zammı 2021 memur enflasyon farkı temmuz zam oranı ne kadar olacak? Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36 oranında artış yapılmıştı. Bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise 2020 yılı temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklandı.

Memurlara bu yılın ikinci yarısında yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca, ocak – haziran döneminde yüzde 3’ü aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Haziran enflasyonu son 18 yıllık ortalamaya uygun gerçekleşirse memur maaşlarına da temmuzda yüzde 6.44 oranında zam yapılacak. Bu yılın ikinci yarısı için temmuz ayında memur maaşları ile tüm emeklilerin aylıkları aynı oranda artacak.

Altı aylık dönemde TÜFE yüzde 6.44 oranında arttığında en düşük memur maaşı 292 TL artışla 4834 TL, en düşük emekli memur aylığı da 196 TL artışla 3 bin 245 TL olacak. Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.

Toplu sözleşme ile memura ne kadar zam var?

Kamuda çalışan işçiler ile memurlar için iki yılda bir toplu sözleşme yapılıyor. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin 2021-2022 yılı ücretleri için taban aylığın 4800 liraya çıkartılmasını, bunun üzerine ilk altı ay yüzde 20 oranında, sonraki 6’şar aylık dönemlerde ise TÜFE artı yüzde 3 refah payı olmak üzere artış yapılmasını talep etti. Memurlar ve emekli memur aylıklarına ilişkin 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ise ağustos ayında yapılacak. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti.