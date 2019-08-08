Memur maaşı ne zaman ödenecek? Memur maaşı sorgulama e Bordro Memur maaşlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce memur maaşların ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu açıklamalarında maaş ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra memurlar memur maaş bordro detaylarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro sorgulama ile e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Memur maaşlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce memur maaşların ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu açıklamalarında maaş ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra memurlar memur maaş bordro detaylarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro sorgulama ile e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarında kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin bayramdan önce ödeneceğini ifade etmişti. Bunun üzerine her ayın 14'ünde yayımlanan memur maaş bordroları maaşların erken ödeneceğinden yayımlandı. Memurlar Memur Maaş Bordro detaylarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama ile e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Memur maaşı sorgulama e Bordro için tıklayınız

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