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Ekonomi Memur maaşı ne kadar oldu? Emekli memur maaşı ne kadar olacak?
Ekonomi

Memur maaşı ne kadar oldu? Emekli memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmayla sona erdi. Pek çok kişi memur maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. En düşük memur maaşı kaç lira olacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 16:27:00 -
Memur maaşı ne kadar oldu? Emekli memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Peki, 2022-2023 memur maaş zammı ne kadar oldu?

Memur maaşı ne kadar oldu? Emekli memur maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

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