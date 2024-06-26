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Ekonomi Memur maaş zammında geri sayım! Hangi memur ne kadar zam alacak?
Ekonomi

Memur maaş zammında geri sayım! Hangi memur ne kadar zam alacak?

Yeniakit Publisher
2024-06-26 09:20:00 -
Memur maaş zammında geri sayım! Hangi memur ne kadar zam alacak?

Memur maaş zammı için geri sayım başladı! 3 Temmuz'da, Haziran enflasyon rakamları açıklandığında, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki enflasyon beklentilerine göre memur maaşlarında ne gibi artışlar olması öngörülüyor? İşte meslek meslek yeni rakamlar...

Memur maaş zammı için geri sayım başladı! 3 Temmuz'da, Haziran enflasyon rakamları açıklandığında, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki enflasyon beklentilerine göre memur maaşlarında ne gibi artışlar olması öngörülüyor? İşte meslek meslek yeni rakamlar...

Heyecan dorukta! Milyonlarca memur ve emeklinin sabırsızlıkla beklediği zam oranları, 3 Temmuz'da Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Peki, zam oranı ne kadar olacak ve yeni maaşlar ne kadar artacak?

Memurlar ve emekliler, 3 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Bu rakamlar, memur maaş zam oranı ve emekli maaş zam oranı için belirleyici olacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen verilere göre, haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 2,52 olarak belirlendi. Anket katılımcıları, bu tahmine dayalı olarak 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 25,81'e yükseleceğini öngörüyor. Bu da son 6 aylık dönemdeki enflasyona göre yüzde 6,40'lık bir artış anlamına geliyor.

NTV'de yer alan habere göre böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.
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İŞTE YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL


Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL


Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL


Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL


Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL
Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL


Derece: 1/4
Unvan: Uzman doktor
2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 98.718 TL


Derece: 5/1
Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL


Derece: 1/4
Unvan: Mühendis
2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 61.221 TL


Derece: 11/1
Unvan: Teknisyen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 42.712 TL
Derece: 1/4
Unvan: Profesör
2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 87.160 TL
Derece: 7/1
Unvan: Araştırma görevlisi
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.772 TL


Derece: 1/4
Unvan: Vaiz
2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL


Derece: 1/4
Unvan: Avukat
2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL

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Yorumlar

Ahmet kililioglu

Memur alacakta Memur emeklisi seyyanen zammı ne zaman alacak. Vermezseniz CHP denen zillet partisinin emrivakisi ile karşılaşırsınız. Bizide üzerinize. Ve aldığınız bu oyu bile rüyanızda görürsünüz. Biriktiriniz CHP gelir ve bunları ham yapar. Sizlerde trene bakar gibi bakarsınız. Saygılarımla.

Emekli

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