Memur maaş zammında geri sayım! Hangi memur ne kadar zam alacak?

Memur maaş zammı için geri sayım başladı! 3 Temmuz'da, Haziran enflasyon rakamları açıklandığında, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki enflasyon beklentilerine göre memur maaşlarında ne gibi artışlar olması öngörülüyor? İşte meslek meslek yeni rakamlar...

Heyecan dorukta! Milyonlarca memur ve emeklinin sabırsızlıkla beklediği zam oranları, 3 Temmuz'da Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Peki, zam oranı ne kadar olacak ve yeni maaşlar ne kadar artacak?

Memurlar ve emekliler, 3 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Bu rakamlar, memur maaş zam oranı ve emekli maaş zam oranı için belirleyici olacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen verilere göre, haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 2,52 olarak belirlendi. Anket katılımcıları, bu tahmine dayalı olarak 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 25,81'e yükseleceğini öngörüyor. Bu da son 6 aylık dönemdeki enflasyona göre yüzde 6,40'lık bir artış anlamına geliyor.

NTV'de yer alan habere göre böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

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İŞTE YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Derece: 9/1

Unvan: Memur (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL



Derece: 1/4

Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL



Derece: 1/4

Unvan: Uzman öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL



Derece: 1/4

Unvan: Öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL



Derece: 3/1

Unvan: Başkomiser

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL

Derece: 8/1

Unvan: Polis memuru

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL



Derece: 1/4

Unvan: Uzman doktor

2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 98.718 TL



Derece: 5/1

Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL



Derece: 1/4

Unvan: Mühendis

2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 61.221 TL



Derece: 11/1

Unvan: Teknisyen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 42.712 TL

Derece: 1/4

Unvan: Profesör

2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 87.160 TL

Derece: 7/1

Unvan: Araştırma görevlisi

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.772 TL



Derece: 1/4

Unvan: Vaiz

2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL



Derece: 1/4

Unvan: Avukat

2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL