Memur emeklisi ek zam alacak mı? 2022 ek zamdan memur emeklisi de alacak mı?

Ek zamı kim alacak? Memura ek zam ne kadar? Emekli ek zam alacak mı? Memur emeklisi ek zam alıyor mu? 2022 memur zammı belli oldu. Memurlara ve emekli maaşlarına yapılan 2022 zam oranının belli olması memur emeklileri maaşlarına yapılan zamla birlikte ek zam alıp almayacaklarını sorgular oldu. Peki memur emeklisi ek zam alacak mı? Emekliye ek zam var mı? İşte emekli, memur ek zam haberi.

Memura ek zam ne kadar?

Ek zamdan kimler yararlanacak? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık" ifadeleriyle ek zammı duyurdu. Yüzde 2,5 ek zam, maaşlara direk yansıyacak. Peki kimler ek zam alacak? Emekliye ek zam var mı?

Memur emeklisi ek zam alacak mı?

Memur emeklisine ek zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 5’lik zammın üzerine yüzde 2.5’luk daha ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece sözleşmedeki yüzde 5 zammın üzerine yüzde 2.5’luk ek zam ve enflasyon farkından oluşan yüzde 22.47’lik zam eklenince memurların yeni yıl zam oranı yüzde 29.97 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek zam açıklamasını memurlara yönelik yaptı. Memur emeklilerinin ek zamandan yararlanıp yararlanmayacağı Meclis’e sunulacak torba kanun ile netleşecek. Ek zammın sadece görevdeki memurlara yönelik olması halinde memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 22.47’lik enflasyon farkının eklenmesi ile birlikte ocak ayında maaşlarını yüzde 27.47 zamlı alacaklar. Bu zammın üzerine yüzde 4 ila yüzde 5 üzerinde ek ödeme de eklenecek.

Memur maaşı 2022 zammı