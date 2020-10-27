Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşiyor. Son 6 ayın enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı belli olacak.

Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Merakla beklenen emekli maaş zammı belli dolu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlendi. Peki enflasyon oranıyla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu?Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece Memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661

Yeni: 2.814 TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL

Yeni: 1886 TL SSK 2000 öncesi emekli:

Eski: 2111 TL

Yeni: 2233 TL EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Memurlara 5.75 oranında zam yapılacak.

Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.

Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.