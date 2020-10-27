  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi

Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına iki defa zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise, son 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:01:00 -
Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşiyor. Son 6 ayın enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı belli olacak.

Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Merakla beklenen emekli maaş zammı belli dolu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlendi. Peki enflasyon oranıyla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu?Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece Memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661

Yeni: 2.814 TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL

Yeni: 1886 TL SSK 2000 öncesi emekli:

Eski: 2111 TL

Yeni: 2233 TL EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Memurlara 5.75 oranında zam yapılacak.

Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.

Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'da Havalimanı vuruldu
Dünya

Suudi Arabistan'da Havalimanı vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bir kez daha hedef..
Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama
Dünya

Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı..
Bugün yeni parti için yola çıkıyor! Sarıgül'den
Siyaset

Bugün yeni parti için yola çıkıyor! Sarıgül'den "Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?" sorusuna cevap

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için DSP'den istifa eden Mustafa Sarıgül bugün 'Çare var' sloganıyla yola çıkıyor. Partiyi kurduk..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay