Memur emekli zammı son dakika: En düşük memur emekli zammı ne kadar temmuz 2022?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Haziranda TÜFE yüzde 4,95 arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 78,62 oldu. Açıklanan rakamlar birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklinin alacağı zam oranı da netleşmiş oldu.

Memur emekli zammı son dakika

Yılın ikinci yarısı için memur, emeklinin alacağı zam da netleşti. Memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 41,85, SSK – Bağ-Kur yüzde 42,35 oldu. Yüzde 4,95 olarak açıklanan rakamın ardından En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine, en düşük memur emekli aylığı da ek zamla 6 bin liranın üzerine çıktı. Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olarak hesaplara yatacak.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Memur ve emekli zamlı maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak.