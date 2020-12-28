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Ekonomi Memur emekli zammı ocak 2021
Ekonomi

Memur emekli zammı ocak 2021

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranının ne olacağını merak ediyor. Emekli zammı son dakika: 2021 Emekli zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşı 2021 Ocak zammı...

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:54:00 -
Memur emekli zammı ocak 2021

Emekli zammı son dakika: 2021 Emekli zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşı 2021 Ocak zammı açıklamaları yakından takip ediliyor. 

Memur emekli zammı ocak 2021

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.

Polis, hemşire, düz memur, öğretmen, imam, kamu görevlisi, düz memur gibi devlet kadrosunda çalışan memurlara yüzde 3 oranında maaş zammı uygulanacak. Emekli memurlar ve çalışan memurlar ile ilgili olarak yürütülen 2019 yılı 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre; 2020 ve 2021 yılı birçok özlük hakkı ve maaş zam oranları belirlenerek alınan kararlar imza altına alınmıştı. Ocak 2021 memur maaşlarına enflasyon oranı ekleyebilmek için, açıklanan enflasyon oranlarının şu an içinde bulunduğumuz 2021 ikinci altı aylık diliminde yüzde 3'ten daha fazla açıklanması gerekiyor. Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı. Buna duruma göre, 2020'nin ikinci yarısındaki açıklanan enflasyon oranı yüzde 4.49 olarak da gerçekleşebilir. Emekli ve memurların bu hesaba göre 2021 Ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 3.49 olacak gibi görünüyor.

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