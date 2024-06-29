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Ekonomi Memur, emekli temmuzda ne kadar zam alacak? 2024 en düşük emekli maaşı, gelen zamlar
Ekonomi

Memur, emekli temmuzda ne kadar zam alacak? 2024 en düşük emekli maaşı, gelen zamlar

Yeniakit Publisher
2024-06-29 21:41:00 - 2024-06-29 21:46:58
Memur, emekli temmuzda ne kadar zam alacak? 2024 en düşük emekli maaşı, gelen zamlar

Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam, yaklaşık yüzde 25 olacağı tahmin edilen altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla zam oranları netleşecek.

Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Altı aylık enflasyon 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-mayıs dönemi için beş aylık enflasyonu yüzde 22,72 olarak açıkladı. Ekonomistler haziran ayı enflasyonunun yüzde 2-3 seviyesinde gerçekleşeceği ve altı aylık enflasyonun yüzde 25’e ulaşacağı yönünde öngörülerde bulunuyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde, haziranda aylık enflasyonun yüzde 2,52 olacağı tahmin edildi. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda altı aylık enflasyon yüzde 25,81’e ulaşacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranında zam

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, haziran ayı enflasyonunun da belirlenmesiyle, altı aylık enflasyon oranında zam alacak. Piyasa katılımcılarının tahminlerini baz alırsak, kök aylığı 10 bin liranın altında kalmayan emekliler yüzde 25,81 oranında zam alacak.

Merkez Bankası’nın anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak. Emeklinin maaşı 15 bin lira ise 18 bin 871 liraya ve 20 bin lira ise 25 bin 162 liraya yükselecek.
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EMEKLİYE NE KADAR ZAM GELECEK

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. 2024 yılının ilk zamları Ocak ayında yapılmıştı. Hükümet uzun süren çalışmaların ardından Ocak’ta herkese eşit zam kararı almıştı. 

 

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