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Memur emekli maaşı zammı son dakika en düşük memur emekli maaşı 2019 ne kadar?

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılması bekleniyor. Milyonlarca memur emeklisinin alacağı temmuz zammına ilişkin haziran ayı enflasyon verileri de büyük önem arz ediyor. Memur ve emekli maaşlarına zamın yansıması için Haziran enflasyonu ise 3 Temmuz’da ortaya çıkacak. Böylelikle memur emekli temmuz zammı son dakik olarak da kamuoyuna açıklanacak. Peki en düşük memur emekli aylığı ne kadar? En düşük memur emekli maaşı 2019 ne kadar? Memur emekli temmuz zammı, memur emekli maaşı hesaplama, memur emekli maaşı ne kadar? Memur emekli ikramiyesi kaç günde ödenir 2019, memur emekli maaşı zammı son dakika haberleri.

25 Haziran 2019 Salı 09:01
Memur emekli maaşı zammı son dakika en düşük memur emekli maaşı 2019 ne kadar?

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılması bekleniyor. Milyonlarca memur emeklisinin alacağı temmuz zammına ilişkin haziran ayı enflasyon verileri de büyük önem arz ediyor. Memur ve emekli maaşlarına zamın yansıması için Haziran enflasyonu ise 3 Temmuz’da ortaya çıkacak. Böylelikle memur emekli temmuz zammı son dakik olarak da kamuoyuna açıklanacak. Peki  en düşük memur emekli aylığı ne kadar?  En düşük memur emekli maaşı 2019 ne kadar? Memur emekli temmuz zammı, memur emekli maaşı hesaplama, memur emekli maaşı ne kadar? Memur emekli ikramiyesi kaç günde ödenir 2019, memur emekli maaşı zammı son dakika haberleri.

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En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak. Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. En düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak. Ayrıca emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1000 TL de ödenecek. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.

Memur temmuz zammı son dakika belli oldu mu? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:01
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