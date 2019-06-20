Memur alımları son dakika hangi illerde memur alımı yapılacak? İŞKUR alımı başvuru

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden binlerce iş ilanı yayınlandı. KPSS şartı armaksınız en az ilköğretim mezunu memur alımları yapılıyor. İŞKUR alımlarına göre, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana’nın da bulunduğu bir çok ilde büro memuru alımı yapılacak. Alınacak büro memurlarına ödenecek aylık maaşları 2020 lira ile 3 bin 500 lira arasında. İŞKUR alım başvuru şartları neler? büro memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi illerde memur alımı yapılıyor? Memur alımları ne zaman yapılacak? İŞKUR büro memuru başvuru şartları neler?

İŞKUR büro memuru allım başvuru şartları neler?

En az ilköğretim mezunu olmak, büro ofis ekipmanlarını kullanabilecek deneyime sahip olmak, 18 yaşından gün almış olmak, çalışmasına Hukuki ve bedensel bir engeli bulunmamak, örgün eğitim veren eğitim kurumlarında öğrenci olmamak, yüz kızartıcı suçlara ve terör bağlantılı suçlardan sabıkası bulunmamak.

İŞKUR büro memuru hangi illerde alım yapıyor?

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Hatay, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Antalya ve daha birçok İl’de alım gerçekleştiriyor.

İŞKUR'a kayıt nasıl yapılır?

İşkur'a giriş yapmak için öncelikle kurumun internet sitesi üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Açılan sayfada sağ üst tarafta giriş butonunu göreceksiniz. Giriş'e tıklayınız.

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