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Ekonomi Memur alımları | Kamu personeli memur alımı iş ilanları
Ekonomi

Memur alımları | Kamu personeli memur alımı iş ilanları

Memur alım ilanlarını merak edenler memur alımları ortaöğretim, memur iş ilanları önlisans, kamu personel memur alımı lisans mezunları hangi kurumun ne kadar, hangi branşlarda, hangi şarlarda kamu memur alımları yaptığını araştırıyor. Kamu kurumlarına alınacak kamu alımları iş ilanları çeşitli kurumlar üzerinden yayınlanırken, belediye memur alımları da devam ediyor. Memur alımları KPSS şartı ile yapılırken bazı memur alımları KPSS şartız da yapılmakta. Peki memur alımları ne zaman? Memur alımı yapan kurum hangisi? Memur alım şartları neler? İşte memur iş ilanları detayı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:00:00 - 2021-03-16 10:01:08
Memur alımları | Kamu personeli memur alımı iş ilanları

Memur alımları ne zaman? Çankaya Belediyesi bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama yoluyla memur alınacaktır.

Memur alım şartları nelerdir?

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş  memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Memur alımları özel şartları neler?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme  Sınavından (KPSS)  alım  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b)  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c)  Veri  Hazırlama  ve  Kontrol  İşletmeni  kadroları  için;  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili  ders  aldığını  belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Memur alımları ne zaman?

Memur alımı başvuru tarihi ne zaman? Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar,  başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte  16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecektir. Memur alım ilan detayları için tıklayın

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