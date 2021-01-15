Memur alımı 2021 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KYK memur alımı başvuruları alınmaya devam ediyor. 4 Ocak itibarı ile başlayan GSB personel alımı süreci, 20 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek. TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak. 2021 yılında kamuya 100 bin memur alımı yapılacak. Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak. Yeni yılda doktor, öğretmen, eczacı, din görevlisi, hemşire de dahil olmak üzere birçok meslek grubundan alım yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek.

TÜBİTAK'tan 2021 personel alımı

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak.

Personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Personel alımı için başvurular 5 Şubat'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Alımı yapılacak 7 kısmi süreli proje personeli, TÜBİTAK SAGE bünyesinde görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da yayımlanacak.

PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda 8 bin polis memuru alımı bilgisi paylaşıldı. 8 bin polis alımı ne zaman yapılacak araştırmasına başlayan vatandaşlar, ne zaman başvuru yapacaklarını araştırıyor. Yeni Ekonomi Program öncesinde yapılan açıklamada 35 bine yakın personel alımına dair karar verildiği söylenmişti. Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, güvenlik açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri başlamıştı. Yapılan görüşmelerin ardından bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının 2021 yılı bütçe teklifleri görüşüldü. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yaklaşık 30 bin kamu personeli alındığı bildirilmişti. Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 2021 yılı içerisinde 65 bin personel daha alınması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak denildi.

MSB 2021 alımları

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) gelen duyuruda, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur ve Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Silahlı Kuvvetler MSB Ankara merkez teşkilatında görev yapmak üzere uzman yardımcıları alınacak. Yeni alınacak personeller Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görevli olacak.

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvuru detayları ise "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı başvuru formuna bu linkten ulaşılabilecek.

BTK alımları

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, BTK'nin merkez teşkilatı hizmet birimlerine, bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.. Adaylar öncelikle yazılı ve sözlü sınavlardan geçecek.

Alımlar için eğitim durumuna göre yapılacak;

Hukuk fakültesi mezunlarından 10,

En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5,

Mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8,

Bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4,

Endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3

Kişilik alım gerçekleştirilecek

Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK'nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını müteakip duyurulacak.