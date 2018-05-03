Yıl 1961... 450 kişilik ilk işçi grubu Haydarpaşa tren istasyonundan Almanya’nın Düsseldorf kentine doğru yola çıkar ve Almanya’da 3 nesildir yaşayan Türklerin hikayesi başlar.

Aslında Almanya’da uzun süre kalmak veya yerleşmek gibi bir düşünceleri yoktur. Diğer taraftan, Almanlar da Türk işçilerin ülkelerinde geçici olduklarını düşündüklerinden Türk işçileri “misafir” olarak görüyorlardı. Ama durum hiç de sanıldığı gibi olmadı. Bugün Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türk yaşıyor.

Asimilasyon öylesine farkedilmeden yaşandı ki, o yıllarda Almanya'ya göç eden Türklerde Almanca dil sorunu yaşanırken, 2.ve 3. nesil Türk göçlerinde ise Türkçe dil sorunu yaşanıyor.

2. VE 3. NESİL GURBETÇİ GENÇLİĞİ HANGİ KÜLTÜRLERDE YETİŞİYOR

Aslında 2. nesil denilen Türkleri iki gruba ayırmak doğru olur. Bunlardan birincisi Almanya’da doğanlar, ikincisi ise Türkiye’den çocuk ya da genç yaşta aileleri tarafından Almanya’ya götürülenler.

Almanya’da doğup büyüyen ve eğitimine orada başlayanlar haliyle Almancaya vakıftırlar ve aynı zamanda evde Türkçe konuşulduğu için Türkçeye de hakimdir. Yani 2. Nesil her iki koşulda da kendi kültürlerini görmüş, Türkçe’yi konuşabilen nesil.

3. nesil çocukların tamamı Almanya’da doğup büyümüş ve Alman kültürüyle yoğurulmuşlar.

BU İKİ NESİLİN DE SORUNLARI AYNI YOLA ÇIKIYOR... HANGİ KÜLTÜR?

Türkiye’de doğanlar Türk kültürünü tanıyıp Almanya’da gençliğe adım atıyorlar. Alman gençleriyle aynı ortamı yaşayıp aileleri tarafından kendi kültürlerine yönlendirilmeye çalışılıyorlar.

Türkiye’ye yazdan yaza giden Almanya doğumlu çocuklar ise biraz daha Alman kültürüne eğilimliler. Ama ev içerisinde gördükleri düzen yine onların arada kalmasına sebep oluyor.

Evde Türk dışarda Alman olan gençler kimlik bunalımına giriyorlar. Memlekette ‘Alamancı’ Almanya’da ‘yabancı’. Her iki ülkede de dışlanma söz konusu olduğunu dile getiren gurbetçilerin “Nerelisiniz?” denildiğinde verecek net bir cevapları yok.

Türkiye Haber Merkezi