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Siyaset Memleket Partisi'nden tezkere kararı
Siyaset

Memleket Partisi'nden tezkere kararı

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin tezkere için evet oyu kullanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 16:39:00 - 2021-10-26 17:44:09
Memleket Partisi'nden tezkere kararı

Memleket Partisi, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için 'Evet' oyu kullanacak.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin 'Evet' kararını Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz.

ABD’nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz.

2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak TEZKERE oyumuz EVET."

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