Memleket Partisi'nden tezkere kararı
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin tezkere için evet oyu kullanacağını duyurdu.
Memleket Partisi, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için 'Evet' oyu kullanacak.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin 'Evet' kararını Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz.
ABD’nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz.
2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak TEZKERE oyumuz EVET."