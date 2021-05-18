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Siyaset Memleket Partisi'nden 'çalıntı logo' açıklaması
Siyaset

Memleket Partisi'nden 'çalıntı logo' açıklaması

CHP'li eski vekil Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nden çalıntı logo iddialarına ilişkin bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 09:46:00 -
Memleket Partisi'nden 'çalıntı logo' açıklaması

Memleket Partisi'nin logosunun çalıntı olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayan partinin genel sekreteri Hakkı Akalın, logonun 'bir hikayesi olduğunu' söyledi.

Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen partileşti.

Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Memleket Partisi'nin logosu ise tartışmalara neden oldu.

Yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği dikkat çeken logonun 'çalıntı' olduğu yönündeki iddialara yanıt Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın'dan geldi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Akalın, parti logosunun 'çalıntı' olduğu iddialarını reddetti. Söz konusu logonun ‘bir hikayesi’ olduğunu söyleyen Akalın, logo hakkındaki sorulara 18 Mayıs’ta yapılacak parti tanıtım toplantısında Muharrem İnce'nin cevap vereceğini ifade etti.

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Yorumlar

turan

ulan bu chp lilerin alayı daha işe yeni başlarken hırsızlıkla başlıyorlar,,genlerin de var ben ne diyeyim..yuh..
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