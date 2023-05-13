Memleket Partisi'nden AK Parti'ye geçişler tam gaz sürüyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin son anda Cumhurbaşkanlığı adaylığından istifa etmesi parti tabanında büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Ülke genelinde partiden istifalar yaşandığı haberleri gelirken, iki istifa haberi de Artvin’den geldi.

Memleket Partisi’nin il başkanı iken Milletvekili 1. sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun, partisinde yaşanan son gelişmelere tepki göstererek partisinden de istifa etti.

Dursun’un ardından da Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

AK Parti mitinginde yoğun tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan her iki isme AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla taktı.

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