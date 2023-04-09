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Siyaset Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti
Siyaset

Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

Yeniakit Publisher
2023-04-09 18:05:00 -
Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti.

Memleket Partisi’nden milletvekili adayı gösterilen isimler, partinin genel başkanı Muharrem İnce’nin onayının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi.

Memleket Partisi, Genel Başkan Muharrem İnce’nin onayının ardından milletvekili aday listesini YSK’ye teslim etti.

Listeyi teslim ettikten sonra konuşan Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, “81 il seçim bölgesinde 600 milletvekili adayımızı 14.30 itibarıyla YSK’ye teslim etmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımız işlemlerini tamamlıyor içeride. 600 milletvekilimizin içinde kadınlarımıza ve gençlerimize çok önem verdik. Özellikle Türkiye’nin en genç milletvekili listesini yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu diğer milletvekili aday listesini gördükten sonra görmüş olacaksınız hep beraber. Memleket Partisi olarak kadınlarla gençlerle tüm partililerimizle seçimden birinci parti çıkacağımıza, genel başkanımız Muharrem İnce’yi de Cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Paylaşılan İstanbul listesine göre, Memleket Partisi'nin 1. Bölge'den ilk sırada gösterdiği aday, Parti Genel Başkan Yardımcısı Serkan İleri oldu. 2. Bölge'de ilk aday ise, yine Parti Genel Başkanlarından Nurdan Şahin Demirbağ ismi oldu 3. Bölge'de ise Ertuğrul Gülsever yer, ilk sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

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Yorumlar

ersan

gecen aksam hamza dag da acikladi bu adami akp destekluyor aldi paralari aday oldu.yandas medyada bu adami parlatiyor

Ali

Erdoğan'ın en büyük destekçisi muharrem kendisini ve davasını nasıl sattığını kanıtladı....CB seçimini 2018 de kendisi Erdoğan verdi bunu da kanıtladı demekki doğruymuş ....
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