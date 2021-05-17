Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri (MYK)
Memleket Partisi resmen kuruldu. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak kurduğu Memleket Partisi yönetim kurulu üyeleri de netleşmiş oldu. Peki, Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri (MYK) kimler? İşte o isimler...
CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kuruluşu için yaptığı başvuru kabul edildi. Muharrem İnce oy birliği ile Genel Başkan olarak seçildi. İnce'nin başka seçilmesiyle partinin A takımı da belli oldu.
Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri (MYK)
CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kuruluşu için yaptığı başvuru kabul edildi.
Yönetim kurulu:
Muharrem İnce Genel Başkan
Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü
Hakkı Akalın Genel Sekreter
Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı
Özcan Özer Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü
Mevlüt Dudu, Mert Ünlü, Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sekreter Yardımcıları
Serkan Akgün, Genel Sayman
Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Aligüven arkadaşlarımız Merkez Yönetim Kurulu üyeleri