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Siyaset Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri (MYK)
Siyaset

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri (MYK)

Memleket Partisi resmen kuruldu. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak kurduğu Memleket Partisi yönetim kurulu üyeleri de netleşmiş oldu. Peki, Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri (MYK) kimler? İşte o isimler...

Yeniakit Publisher
2021-05-17 18:25:00 -
Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri (MYK)

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kuruluşu için yaptığı başvuru kabul edildi. Muharrem İnce oy birliği ile Genel Başkan olarak seçildi. İnce'nin başka seçilmesiyle partinin A takımı da belli oldu.

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri (MYK)

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kuruluşu için yaptığı başvuru kabul edildi.

Yönetim kurulu:

Muharrem İnce Genel Başkan

Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Akalın Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özer Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Mevlüt Dudu, Mert Ünlü, Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Akgün, Genel Sayman

Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Aligüven arkadaşlarımız Merkez Yönetim Kurulu üyeleri

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